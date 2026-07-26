Adana’da trafik denetimi; 42 sürücüye idari para cezası

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Uğur Mumcu Meydanı'nda alkol ve trafik denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, cadde üzerinde seyir halindeki araçları durdurarak sürücülerin belgelerini kontrol etti ve alkolmetre ile alkol testi uyguladı. Denetimlerde toplam 182 araç ve sürücü kontrol edildi. Yapılan kontrollerde 5 sürücünün alkollü araç kullandığı, 4 sürücünün ehliyetsiz araç kullandığı, 2 sürücünün ise sürücü belgesi geçici olarak geri alınmasına rağmen direksiyon başına geçtiği belirlendi. Ayrıca 2 tescilsiz araç, kask takmayan 11 motosiklet sürücüsü, süresi dolmuş sürücü belgesiyle araç kullanan 1 kişi, 4 sigortasız araç, 6 muayenesiz araç ile gürültü çıkaran araç kullanan 7 sürücü hakkında işlem yapıldı.

Denetimlerde çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 42 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 2 araç da trafikten men edildi.