Afyon'da yılkı atlarını çaldılar; Soruşturma başlatıldı

Yılkı atları için gönüllü koruyucu Özay Öz, iş çıkışı aracıyla yılkı atlarının yaşam alanlarını gözlemlemek için Emirdağları Yaylası'na gittiğinde, atları yakalamaya çalışanları gördüğünü anlattı. Özay Öz, "3 at yakalamışlar. Ben seslenince atlarla birlikte kaçmaya başladılar. Kaçma anında atlardan biri ellerinden kurtuldu. Fakat 2 atı götürdüler. Çağrımıza katılarak gönüllü olan arkadaşlar yaralı ve iplerle bağlı atı kurtardı. Yular nedeniyle ayağı yaralanan atı ölmek üzereyken kurtardılar. At tedavi edilerek doğaya tekrar bırakıldı" dedi.

JANDARMA SORUŞTURMA BAŞLATTI

Gönüllü koruyucu Öz, olayı jandarmaya bildirdiklerini belirterek, "Yılkı at hırsızlarını gördüğüm an jandarmaya telefon açtım. Jandarma olay yerine geldi fakat hırsızlar kaçmıştı. Arkadaşlarla birlikte durumu aktarmak ve istişarede bulunmak üzere İlçe jandarma Komutanlığına gittik. Yazık bu hayvanlara. Gerçekten çok üzülüyoruz. Vicdansızlar bir an evvel yakalanır, cezalandırılır ve bir daha bu olayları yaşamayız" diye konuştu.