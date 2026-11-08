Akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlattı: 271 bin lira ceza yedi
08.11.2026 11:39
Hatay'ın İskenderun ilçesinde seyir halindeki plakasız motosikletiyle akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan sürücü M.Y.A.'ya 271 bin lira ceza kesildi.
İlçede seyir halindeki plakasız motosikletiyle trafikte akrobatik hareketler yapıp, havai fişek patlatan M.Y.A. bu anların görüntülerini sanal medyada paylaştı. Görüntüler üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü gözaltına aldı. M.Y.A.’ya 271 bin lira para cezası kesilirken, hakkında ‘Trafik güvenliğini tehlikeye düşürmek’ suçundan adli işlem başlatıldı