Alkollü ve ehliyetsiz yakalandı: 350 bin TL ceza

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, Tepebaşı ilçesi Fatih Mahallesi Derman Caddesi'nde uygulama gerçekleştirdi. Denetimlerde durdurulan 34 BC 0073 plakalı otomobilin sürücüsü O.G.'nin yapılan kontrollerinde 1.94 promil alkollü olduğu ve sürücü belgesinin bulunmadığı tespit edildi. Sürücüye ilgili kanun maddeleri gereğince toplam 350 bin TL idari para cezası kesildi. Sürücü adli ve idari işlemleri için polis merkezine götürüldü.