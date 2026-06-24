Alkollü yakalanan motosikletli: "Ehliyeti 4 gün önce aldım"

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü, İlçe Emniyet Müdürlükleri, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Güven Timleri Şube Müdürlüğü ve Özel Harekat Şube Müdürlüğü ekipleri il genelinde 'Huzur İstanbul' denetimi gerçekleştirdi. Kadıköy'de saat 20.00'da başlayan denetimlerde durdurulan araçlar detaylı şekilde aranırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolleri ile Genel Bilgi Taraması (GBT) yapıldı. Denetime polis helikopteri de havadan destek verdi.

ALKOLLÜ MOTOSİKLETLİNİN EHLİYETİNE EL KONULDU

Denetimler sırasında 34 FRS 053 plakalı motosikletin sürücüsü V.A.'nın 0.89 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye 'Muayene eksikliği' ve 'Alkollü araç kullanma' suçlarından toplam 27 bin 719 lira idari para cezası uygulandı. Ehliyetine el konulan sürücü V.A., "Varsa bir cezam çekerim, ehliyeti 4 gün önce aldım. Ne var ne yoksa aldılar, motosikleti bağlamasalar iyiydi" dedi.

Öte yandan 34 HTB 448 plakalı motosikletin sürücüsüne ise 'Muayene eksikliği' ve 'Sigortasız araç kullanımı' suçlarından toplam 3 bin 965 lira idari para cezası kesildi.