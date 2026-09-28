Ankara'da sağanak sonrası rögar taştı

Başkentte gece saatlerinde sağanak etkili oldu. Sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Keçiören ilçesinde 22 Eylül Salı günü, sel nedeniyle yolda çökme meydana gelen Gülgün Sokak'ta sağanak nedeniyle rögarın taşması sonucu bazı binaların giriş ve bodrum katlarını su bastı. Su basan yerlerde ASKİ ekipleri çalışma yaparken, vatandaşlar kendi imkanlarıyla suyu tahliye etmeye çalıştı.