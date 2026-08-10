Ankara'da soğan torbaları içinden 150 kilo uyuşturucu ele geçirildi
10.08.2026 13:01
Ankara'nın Haymana ilçesinde soğan yüklü bir TIR'da yapılan aramada, torbalar içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Kentte polis ekipleri, ihbar üzerine İran plakalı ve soğan yüklü bir TIR'ı takibe aldı. Takip sonucunda Haymana ilçesine gelen TIR'ın soğanları indireceği depoya ulaşmasının ardından operasyon düzenlendi. TIR'da ekiplerin aramalarında, soğan torbalarının içine zulalanmış yaklaşık 150 kilogram metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltın alındı.