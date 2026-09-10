Antalya'da feci kaza: Motoru fırladı, yaya 5 saniyeyle kurtuldu

Kaza , dün akşam saat 20.15 sıralarında Muratpaşa ilçesi Kızılarık Mahallesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.Ç. (22) idaresindeki 07 AFU 177 plakalı Volkswagen marka otomobil , henüz bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıktı. Ana bulvardan yan yola savrulan otomobil takla atarak yol kenarındaki ağacı devirdi. Kazanın şiddetiyle otomobilin motoru yerinden çıkarak yola fırladı. Kazada otomobilin parçaları çevreye savrulurken, araç kullanılamaz hale geldi. Kazada sürücü B.Ç. ile yanındaki bir kişi yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık , itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Aracın motoru yerinden çıktı

Kaza nedeniyle bölgede ekiplerce güvenlik önlemi alınırken, yola ve çevreye savrulan otomobil parçaları dikkat çekti. Kazada otomobilden koparak dışarı fırlayan motorun da araçtan ayrı bir noktada kaldığı görüldü.

Kullanılamaz hale gelen otomobil ve çevreye savrulan parçaları ekiplerin çalışmasının ardından kaldırıldı.

5 saniyeyle ölümden döndü

Öte yandan kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, aracın savrulduğu ve takla attığı anlar yer alırken, kazanın olduğu noktadan 5 saniye önce bir yayanın geçtiği görüldü. Yayanın çarpışma sonrası sesi duyup olay yerinden korkuyla koştuğu bir süre sonra ise tekrar geri döndüğü anlar da görüntülere yansıdı.