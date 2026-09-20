Antalya'da kazada haklı olduklarını anlatamayan turistlere vatandaşlar sahip çıktı

Kaza , Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Alman turistin kullandığı otomobil , yaya geçidinden geçmekte olan insanlara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette giden yolcu minibüsünün takip mesafesini korumadığı için duramayarak otomobile arkadan çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Turisti suçlamaya çalıştı

Ülkelerinde böyle bir olaya şahit olmayan Alman turistler uzun süre şok yaşadı. Yolcu minibüsünden inen şoförün, kaza ile ilgili Alman turisti suçlamaya kalkması üzerine kazayı gören vatandaşlar Alman turisti savundu. Minibüs sürücüsünün olay yerine gelen trafik polislerine ‘birden önümde duruverdi’ demesi dikkatlerden kaçmazken, kazayı görenler minibüs sürücüsünün suçlu olduğunu, otomobil sürücüsünün yayalara yol verdiğini dile getirdi. Olayın ardından taraflar tercüman aracılığıyla kendi aralarında kaza raporu tuttu.