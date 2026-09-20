Antalya'da kazada haklı olduklarını anlatamayan turistlere vatandaşlar sahip çıktı
20.09.2026 10:29
Antalya'da yaya geçidinde yayalara yol vermek için duran Alman turistin otomobiline yolcu minibüsü arkadan çarptı.Yaralananın olmadığı kazada, şaşkına dönen turistleri minibüs şoförü suçlamaya çalıştı
Kaza, Manavgat ilçesi Aşağı Hisar Mahallesi Antalya Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde seyir halindeki Alman turistin kullandığı otomobil, yaya geçidinden geçmekte olan insanlara yol vermek için durdu. Bu sırada aynı istikamette giden yolcu minibüsünün takip mesafesini korumadığı için duramayarak otomobile arkadan çarptığı kazada şans eseri yaralanan olmadı.
Turisti suçlamaya çalıştı
Ülkelerinde böyle bir olaya şahit olmayan Alman turistler uzun süre şok yaşadı. Yolcu minibüsünden inen şoförün, kaza ile ilgili Alman turisti suçlamaya kalkması üzerine kazayı gören vatandaşlar Alman turisti savundu. Minibüs sürücüsünün olay yerine gelen trafik polislerine ‘birden önümde duruverdi’ demesi dikkatlerden kaçmazken, kazayı görenler minibüs sürücüsünün suçlu olduğunu, otomobil sürücüsünün yayalara yol verdiğini dile getirdi. Olayın ardından taraflar tercüman aracılığıyla kendi aralarında kaza raporu tuttu.