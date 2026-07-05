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Apartman görevlisi ile kadın motokurye arasında asansör kullanımı tartışması karakolluk oldu

05.07.2026 12:45

Son Güncelleme: 05.07.2026 12:50

İHA
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Antalya'da motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kask kamerasına yansıdı. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen şahıs kadın motokuryeye asansörü kullanamayacağını yürüyerek çıkmasını söyledikten sonra çıkan tartışmada, asansörü kullanmasını engellediği genç kadını itekledi.