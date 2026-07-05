Apartman görevlisi ile kadın motokurye arasında asansör kullanımı tartışması karakolluk oldu
05.07.2026 12:45
Son Güncelleme: 05.07.2026 12:50
İHA
Antalya'da motokurye ile apartman görevlisi arasında asansör kullanımı nedeniyle çıkan tartışma kask kamerasına yansıdı. Apartman görevlisi olduğu öğrenilen şahıs kadın motokuryeye asansörü kullanamayacağını yürüyerek çıkmasını söyledikten sonra çıkan tartışmada, asansörü kullanmasını engellediği genç kadını itekledi.
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