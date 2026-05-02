Aracın altındaki terliğini almak isteyen çocuk son anda kurtarıldı
02.05.2026 17:46
Son Güncelleme: 02.05.2026 18:54
Adana'nın Yüreğir ilçesinde, park halindeki hafif ticari aracın altına giren küçük çocuk, son anda fark edilip, olası kazadan yara almadan kurtarıldı.
Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde sokakta oyun oynayan küçük yaştaki çocuk, terliğini almak isterken park halindeki hafif ticari aracın altına girdi.
Başı arka tekerleğin tam önüne denk gelen çocuğu fark etmeyen sürücü, hareket etti. O sırada çevrede bulunan Bahtiyar Ete, aracın hareket ettiğini fark edince hızlıca atlayıp çocuğu ayaklarından tutarak çekti.
Saniyelerle çocuğu aracın altından çeken Ete, olası facianın da önüne geçti. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, çocuğun yara almadan kurtulduğu öğrenildi.