Aranan firari evin çatısında bulundu

İstanbul’da alışveriş merkezlerinden çok sayıda hırsızlık olayının faili olan ve 17 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası kesinleşen Selda Ş.(30), Ataşehir’de oturduğu dubleks evin çatısında yakalandı. Çok sayıda aranması olduğu öğrenilen Selda Ş.’nin kendisini çevreye öğretmen olarak tanıttığı belirlendi. Firari hükümlü işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ve Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından cezaları kesinleşen firari hükümlüleri yakalamak için çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, 17 Şubat 2025'ten bu yana aranan Selda Ş.’in Ataşehir’de yaşadığı belirlendi. Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmada Selda Ş.’nin oturduğu evi tespit ederken, çevresinde kendisini öğretmen olarak tanıttığını da belirledi.