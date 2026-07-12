Asfaltı istila ettiler! Tokat'ta dikkat çeken doğa olayı

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı Çırdak Mahallesi ile Sulusaray ilçesi sınırındaki Kantar mevkisi arasında meydana geldi. Yol güzergâhını kullanan sürücüler, asfalt üzerinde binlerce kurbağanın ilerlediğini görünce hayrete düştü. Karşıdan karşıya geçmeye çalışan kurbağaların önemli bir bölümü ise seyir halindeki araçların altında ezildi. Bölge sakini İsa Sarı, ilk kez böyle bir manzarayla karşılaştığını belirterek; "Sulusaray ilçesi Kantar mevkisine giderken küçük boyutlu sürüler halinde kurbağaların geçişine rastladım. Neden olduğunu ben de bilemedim. Araçlar geçtikçe çoğu hayvan ezildi. Bu yıl yaşanan aşırı yağışlar nedeniyle taşkın oluşan dere ve su birikintilerine kurbağaların yumurta bıraktığını düşünüyorum. Yumurtadan çıkan yavru kurbağalar toplu halde yola ulaştı. Binlerce yavru kurbağa ile büyükleri birlikte karşıya geçmeye çalışıyordu" dedi.