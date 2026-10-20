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Ataşehir’de tehlikeli geçiş kazayla sonuçlandı

20.10.2026 16:00

AA
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Ataşehir'de kırmızı ışıkta yolun karşısına geçmeye çalışan yayaya, motosikletlinin çarpması kask kamerasınca kaydedildi.

Atatürk Mahallesi Ataşehir Bulvarı'nda, yayalara kırmızı ışık yandığı sırada yolun karşısına geçmeye çalışan kadına motosiklet çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın düşerek yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine yaralı, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı, başka bir motosikletlinin kask kamerasınca kaydedildi.