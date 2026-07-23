Avcılar E-5 yan yolda inşaat bariyerleri fırtınada böyle uçtu

Olay, dün Gümüşpala Mahallesi E-5 yan yolda yaşandı. Fırtınanın etkisiyle inşaat bariyerleri kaldırıma savruldu. O sırada kaldırımdaki bir vatandaş ve seyir halindeki otomobil kaza riski yaşadı. Yaşanan o anlar ise araç kamerasına yansıdı. Görüntülerde, ani rüzgarla bir inşaata ait bariyerlerin kaldırımdaki bir vatandaşın üzerine ve yola doğru savrulduğu anlar yer aldı.