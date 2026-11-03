Avcılar'da D100'de kural ihlali kazayla bitti

Kaza, D100 Karayolu Avcılar Saadetdere mevkiinde meydana geldi. Edirne istikametinde ilerleyen hafif ticari araç sürücüsü taralı alanı kullanarak yan yola geçmek istedi. Bu sırada emniyet şeridinden ilerleyen motosiklet , araca arkadan çarptı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza anı, aynı yönde ilerleyen başka bir aracın kamerasına yansıdı.