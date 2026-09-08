Avcılar’da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası: Sandalyelerle saldırdılar

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 8 kişi, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler ise caddede açık bulunan restorana ait sandalyeleri alarak karşılarındaki kişilere vurdu. Kavga , çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.