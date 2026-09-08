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Avcılar’da iki grubun tekmeli yumruklu kavgası: Sandalyelerle saldırdılar

08.09.2026 12:31

DHA
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Avcılar’da iki grup arasında çıkan kavgada taraflar, caddedeki restorana ait sandalyelerle birbirlerine saldırdı

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Reşitpaşa Caddesi’nde meydana geldi. İki grup arasında bilinmeyen nedenle başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgaya karışan 8 kişi, birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Bazı kişiler ise caddede açık bulunan restorana ait sandalyeleri alarak karşılarındaki kişilere vurdu. Kavga, çevredekilerin müdahalesiyle sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. 