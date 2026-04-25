Avcılar’da köpeğine kemerli şiddet uygulayan kişi yakalandı

Yeşilkent Mahallesi'nde 13 Nisan'da meydana gelen olayda trafikte seyir halinde olan sürücüler yol kenarındaki boş arazide bir kişinin köpeğine şiddet uyguladığını fark etti. Tasma ile gezdirdiği köpeğe kemerle vuran şüpheliyi görenler, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.



Çevredekilerin uyarılarına aldırış etmeyen kişi, tasmasından havaya kaldırdığı köpeği savurdu. Bir süre daha köpeği darbeden şüpheli, daha sonra olay yerinden ayrıldı.



Görüntülerin sanal medyada yayılmasının ardından polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Çalışmaların devamında köpeğe şiddet uyguladığı tespit edilen şüpheli N.A. (40), bugün gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.