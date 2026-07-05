Aydın'da kaybolan yaşlı kadın sağ olarak bulundu

Kırsal Haydere Mahallesi’ndeki evinde yalnız yaşayan ve sabah saat 09.00 sıralarında evden çıktığı değerlendirilen Dudu U.’dan bir süredir haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, UMKE ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerce geniş bir alanda yürütülen 11 saatlik arama çalışması sonucunda Dudu U., ormanlık alanda sağ olarak bulundu. Dudu U., tedbir amaçlı ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.