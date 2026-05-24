Ayran kutusuna sıkışan kirpinin zor anları kamerada

Kırmızıtoprak Mahallesi Tuna Sokak'ta gece saatlerinde çevreye rastgele atılan plastik atıklar, bir kirpinin hayatını tehlikeye attı. Sokakta yiyecek aradığı sırada yol kenarına bırakılan boş bir plastik ayran kutusuna kafasını sokan kirpi, kutudan çıkamadı. Kafasının kutuya sıkışmasıyla görüş açısı kapanan ve nefes almakta zorlanan talihsiz hayvan, kurtulmak için dakikalarca çabaladı. Kendi etrafında dönerek ve kutuyu yere vurarak çıkarmaya çalışan kirpinin çaresiz anları dikkat çekti. Olayı fark eden çevre sakinleri, kirpinin zor anlarını cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti.