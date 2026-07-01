Ayşe Tokyaz'ın katilinin eski sevgilisini dövdüğü görüntüler ortaya çıktı
01.07.2026 01:12
İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.
Son dakika Hatay'da deprem mi oldu? Az önce deprem Hatay'da nerede oldu? Hatay deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 01 Temmuz 2026
Otoyol ve köprü ücretlerinde fiyat artışı. İşte yeni geçiş ücretleri
Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 01 Temmuz 2026