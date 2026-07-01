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Ayşe Tokyaz'ın katilinin eski sevgilisini dövdüğü görüntüler ortaya çıktı

01.07.2026 01:12

DHA
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İstanbul'da Ayşe Tokyaz cinayetinden tutuklanan ve Diyarbakır’da birlikte yaşadığı Ejegül Ovezova’nın ölümüne ilişkin yargılanan eski polis memuru Cemil Koç'un Ovezova'yı darbettiği görüntüler ortaya çıktı.