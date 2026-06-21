AYT heyecanı: 3’üncü üniversite için yarışan da vardı, kapıdan dönen de
21.06.2026 11:47
İHA
Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sınava 1 dakika kala yetişen adaylar olurken, saniyelerle geciken bir aday ise içeri alınmadı.
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