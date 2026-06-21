AYT heyecanı: 3’üncü üniversite için yarışan da vardı, kapıdan dönen de

Karaman'da Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT) heyecanı yaşandı. Sınava 1 dakika kala yetişen adaylar olurken, saniyelerle geciken bir aday ise içeri alınmadı.