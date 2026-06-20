Bahçe kapısı cinayetinde güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı
20.06.2026 20:49
DHA
Muğla'nın Fethiye ilçesinde, Ramazan Çalışkan'ın (42) bahçe kapısından çıkan ses nedeniyle tartıştığı komşusu Osman Küçükgüzel (62) tarafından av tüfeğiyle öldürüldüğü olayın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.
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