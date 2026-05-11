Balkondan aşağı sarkan şahıs polis ekipleri tarafından son anda kurtarıldı

Olay, Ankara 'nın Çankaya ilçesi Birlik Mahallesinde saat 22.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bilinmeyen bir sebepten dolayı apartman balkonundan aşağı sarkan şahıs paniğe sebep oldu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve ambulans ekipleri sevk edildi. Alt kat balkonda bulunan polis ekiplerinin yerinde müdahalesiyle şahıs, son anda yakalanarak kurtarıldı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk kontrolün ardından şahıs hastaneye sevk edildi.