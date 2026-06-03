Başıboş at ana yolda trafiği tehlikeye attı

Olay, Mudanya ilçesi Bursa -Mudanya Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sahibinden kaçtığı düşünülen başıboş at, ana yola çıktı. Bir süre yol üzerinde koşan at, sürücülere zor anlar yaşattı. Trafikte seyreden araçlar, atın önlerine çıkma ihtimaline karşı hızlarını düşürerek ilerledi.

Bir süre ana yolda koşmaya devam eden at, daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu. O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.