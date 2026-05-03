Bayrak hassasiyeti duygulandırdı: ''Bütün yıkımlardan çıkan bayrakları hep topluyorum"

Ambarlı Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın teras katında dün sabah başlanan yıkım çalışmaları sırasında, görevli Enes İpek, teras katındaki duvarda asılı Türk bayrağını fark etti. İpek, makas operatörü Sefa Kaya'yı uyararak çalışmayı durdurmasını istedi. Operatör Sefa Kaya, enkaza kimsenin çıkamayacağını göz önüne alarak makasla duvardaki bayrağı aldı. Ardından, Türk bayrağını makasla Enes İpek'in yanına indirerek almasını sağladı. Ay-yıldızlı bayrağı katlayan ve öpen İpek, onu göğsüne sakladı.

'BÜTÜN YIKIMLARDAN ÇIKAN BAYRAKLARI TOPLUYORUM'

Esen İpek, “Her yıkımdan önce binada Türk bayrağı , Kur'an-ı Kerim olup olmadığını kontrol ederiz. Bu gözden kaçmış. Görünce telefonla Sefa'yı aradım. Oda güzelce aldı, şanlı bayrağımızı güzelce cebimize koyduk. Bu ilk değil, arabamda 15-20 tane daha bayrağım var. Bütün yıkımlardan çıkan bayrakları hep topluyorum" dedi. Operatör Sefa Kaya ise, Türk bayrağını makas ile alarak enkaz altında kalmasını önlediği için çok mutlu olduğunu söyledi