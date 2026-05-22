Bayram trafiği şimdiden başladı: Bolu Dağı geçişinde yoğunluk oluştu

9 günlük Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek isteyenler yollara düştü. Anadolu Otoyolu’nun Bolu geçişinde sabah saatlerinden itibaren ulaşımda yoğunluk yaşandı. Otoyolun Bolu Dağı ve Elmalık mevkiinde Ankara yönünde kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Otoyolda trafik durma noktasına gelirken, jandarma ekipleri yol güzergahları üzerinde denetimlerini artırdı. Bolu Dağı mevkiinde bulunan dinlenme tesislerinde de bayram tatiline çıkanlar nedeniyle yoğunluk meydana geldi.