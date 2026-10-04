Benzin bidonuyla geldi, galerideki 6 aracı kundakladı
04.10.2026 00:55
Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması sonucu çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen bir kişi, 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.
Şüpheli Serkan K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.