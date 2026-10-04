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Benzin bidonuyla geldi, galerideki 6 aracı kundakladı

04.10.2026 00:55

AA
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Antalya'nın Serik ilçesinde bir otomobil galerisindeki 6 aracın kundaklanması sonucu çıkan yangın, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Antalya-Alanya D400 kara yolu Yeni Mahalle'de bulunan bir otomobil galerisine elinde benzin bidonu ile gelen bir kişi, 6 otomobilin üzerine benzin dökerek ateşe verdi.

 

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

 

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında 6 araç kullanılamaz hale geldi.

 

Şüpheli Serkan K'nin İlçe Emniyet Müdürlüğüne giderek teslim olduğu öğrenildi.