Beşiktaş’taki saldırının şüphelileri çalıların altında böyle yakalandı

Olay, gece saatlerinde Beşiktaş Kuruçeşme Mahallesi’nde meydana geldi. Motosikletle bir iş yerinin önüne gelen iki şüpheliden biri, iş yerine doğru silahla ateş açmış, saldırıda yaralanan Umut A. (24), kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetmişti.

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphelilerin kaçarken kullandığı motosikleti Arnavutköy Mahallesi’nde terk edilmiş halde buldu. İncelemede motosikletin çalıntı olduğu belirlendi.

Kaçış güzergahında dron destekli arama yapan ekipler, motosikleti kullandığı belirlenen Y.Z. (18) ile ateş ettiği belirtilen M.O.’yu (17), olaydan yaklaşık 2 saat sonra bir koruda çalıların altında yakaladı. Şüphelilerin saklandıkları yerde yakalanma anları dron ile görüntülendi.

Olayda kullanılan ruhsatsız tabanca ele geçirilirken, gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.