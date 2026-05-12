Beykoz’da drone ile trafik denetimi: 97 sürücüye ceza

Beykoz Kaymakamlığının ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan açıklamaya göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince Kavacık, TEM kuzey-güney katılımı ve Atatürk Caddesi'nde dron destekli trafik denetimleri gerçekleştirildi.

"Kaynak yapan araçlar", "cep telefonu" , "emniyet kemeri", "kask takmamak" ve "yasak park" ihlallerine yönelik denetimlerde, kural ihlali yaptığı tespit edilen 97 sürücüye toplam 224 bin 988 lira ceza uygulandı.