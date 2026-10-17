“Bir fragman yaşadık”: İstanbul’u bekleyen sel tehlikesi

Programın konukları iklim bilimci Prof. Dr. Barbaros Gönençgil ve meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan, artan yağışların kentlerde neden felakete dönüştüğünü değerlendirdi.

İstanbul’da yaşanan sel felaketlerini değerlendiren Prof. Dr. Barbaros Gönençgil, yağmur suyunun toprağa süzülecek alan bulamadığına dikkat çekti. Yaşananları gelecekte karşılaşılabilecek afetlerin bir işareti olarak yorumlayan Gönençgil, “İstanbul’da bir fragman yaşadık” dedi. Isınmanın devam ettiğini belirten iklim bilimci, ormansızlaşma, sulak alanların kurutulması ve şehirleşmenin de iklim üzerindeki etkilerini vurguladı. Kentsel dönüşümün yalnızca depreme odaklanmaması gerektiğini söyleyen Gönençgil, sel ve heyelan gibi afetlerin de şehir planlamasında dikkate alınması gerektiğini belirtti. Kastamonu Bozkurt’ta yaşanan sel felaketini hatırlatan Gönençgil, derelerin doğal taşkın yataklarının bilindiğini ancak yapılaşmada bunun yeterince gözetilmediğini ifade etti.

Meteoroloji uzmanı Dilek Çalışkan ise aynı miktardaki yağışın her bölgede aynı sonuçları doğurmadığını anlattı. İstanbul’da Arnavutköy’e kısa sürede düşen 26 kilogram yağmurun, yapılaşmanın yoğun olduğu Ayazağa’ya düşmesi halinde sorun yaratabileceğini belirtti. Toprak alanların önemine dikkat çeken Çalışkan, “Düştüğü yer çok önemli” diyerek betonlaşmanın yağmur suyunun yüzey akışına geçmesini artırdığını vurgulad