Bodrum'da sağanak: Mahsur kalan hamile kadın böyle kurtarıldı

Bodrum’da etkili olan gök gürültülü kuvvetli sağanak yağmur nedeniyle Bitez Mahallesi’nde 1 ev, Eskiçeşme Mahallesi’nde 1 ev, Gölköy Mahallesi ve Konacık Mahallesi’nde toplamda 2 iş yerinde su baskını meydana geldi. Ekiplerce su tahliye çalışması yapılırken, metrekareye 32 kilogram yağış düştü. Öte yandan Bitez Mahallesi Söğütlü Caddesi'nde meydana gelen yoğun su birikintileri nedeniyle bölgede bir evde yaşayan hamile kadının mahsur kalması üzerine bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Bodrum Belediyesi ekipleri sevk edildi. Sedye ile evden çıkarılan hamile kadın bölgeden güvenli şekilde tahliye edilirken Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadının ve bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.