Olay, dün gece Nilüfer ilçesi 30 Ağustos Zafer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre S.G., boşanma aşamasındaki eşi Y.G.’nin yaşadığı siteye geldi. Eşine ölüm tehditleri savurduğu öne sürülen şahıs, elindeki satırla saldırmaya başladı. Korkuya kapılan kadın eve sığınırken, şahıs bu kez evin penceresinden satır fırlattı. Cama isabet eden satır evin içine düşerken, şans eseri kimseye bir zarar gelmedi.

İhbarlar üzerine olay yerine polis ekipleri gelirken, bir süre sonra olay yerinden uzaklaşan şahsın yakalanması için çalışma başlatıldı. Kadının korku dolu yaşadığı anlar ise kameraya anbean yansıdı.