Bursa'da korkutan an: Motosiklet, dönüş yapan otomobile çarptı

Merkez Yıldırım ilçesinde seyir halinde olan motosiklet , orta şeritte ilerleyen bir otomobilin Anadolu Caddesi’ne dönüş yaptığı sırada araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yere yığılırken, yaşananlar kask kamerası tarafından kaydedildi.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.