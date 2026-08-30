Büyük Zafer'in hatıraları. Göğüs göğüse savaştan kalanlar
30.08.2026 01:49
Afyonkarahisar'da savaşın yaşandığı yerlerde mücadele yıllarından kalan çok sayıda malzeme müzelerde sergileniyor ya da evlerde saklanıyor.
Kurtuluş Savaşı'nın en büyük muharebelerinden olan Büyük Taarruz; 26 Ağustos 1922'de Kocatepe'de başladı, 30 Ağustos'ta Zafertepeçalköy'de Meydan Muharebesinin kazanılmasıyla zaferle sonuçlandı.
O döneme dair izlere hem Afyonkarasihar'da hem de Kütahya'da rastlamak mümkün. O izler arasında dikkat çeken bir parça var; o da yunan askerinin kullandığı miğfer.
Araştırmacı-yazar Hasan Özpınar miğferin o dönemde Yunanlıların seçilmiş askerlerinden oluşan efsun alayından bir askere ait olduğunu söylüyor.