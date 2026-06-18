Çankırı’da nesli tehlike altında olan vaşak ve yavruları kamerada
18.06.2026 11:37
İHA
Çankırı’da nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu için dünya genelinde koruma altında olan vaşak ve yavruları, fotokapan kameralarına yakalandı
Çankırı’da doğaya yerleştirilen fotokapanlar, bölgedeki yaban hayatını gözler önüne serdi. Türkiye’de nadir görülen türlerden biri olan ve "ormanın hayaleti" olarak adlandırılan vaşak ve yavruları, fotokapanlarla görüntülendi. Görüntülerde vaşak ve yavrularının ormanda yürüdüğü görülüyor.
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