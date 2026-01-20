Video çekip yardım istediler. "Evlerimiz çökmek üzere"

Gümüşhane'nin Kürtün ilçesi genelinde etkili olan kar yağışı Özkürtün Beldesi Süme Mahallesi’nde hem ulaşımı olumsuz etkiledi hem de çatıları çökme tehlikesiyle baş başa bıraktı.



Bölge sakinleri çektikleri videoyla yetkililerden yardım talep etti. Evlerin çatılarında biriken kar nedeniyle çökme tehlikesi yaşadıklarını belirten vatandaşlar acil müdahale istedi.



VALİ İŞ MAKİNESİ GÖNDERDİ

Sosyal medyada videonun yayınlanmasının ardından Vali Aydın Baruş’un talimatıyla bölgeye takviye iş makinesi gönderilirken Özkürtün Belediye Başkanı Yakup Turgut, bölgenin yoğun kar aldığını ve belediye ekiplerinin yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.



Başkan Turgut, çalışmalara destek sağlamak amacıyla İl Özel İdaresi ekiplerinin de sahada olduğunu, makinelerin yoğun kar nedeniyle ilerlemekte zorlandığını kaydetti.