CHP'li Mahmut Tanal, elinde hortumla güvenlik kulübesine çıktı
24.05.2026 12:15
NTV - Haber Merkezi
Polis ekipleri, CHP Genel Merkezi'nin tahliyesi için bina önünde bekleyişe geçti. CHP Şanlıurfa Milletvekili Mahmut Tanal, eline hortum alıp CHP Genel Merkezi önündeki güvenlik kulübesinin üzerinde beklemeye başladı.
