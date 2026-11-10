COP31 alanında binlerce dronla gösteri
10.11.2026 01:58
Türkiye’nin ilk kez ev sahipliği yaptığı Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi’nin 31’inci Taraflar Konferansı (COP31) için binlerce dronla gösteri düzenlendi.
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