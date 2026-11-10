COP31'de Atatürk'e saygı duruşu: Yabancı bir katılımcı gözyaşlarını tutamadı

Antalya 'nın Aksu ilçesindeki COP1 alanında 9-20 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen COP31 'in ikinci günü, 10 Kasım Atatürk 'ü Anma Günü dolayısıyla anlamlı bir anmaya sahne oldu. Türkiye 'nin ve Antalya'nın dört bir yanında saat 09.05'te gerçekleştirilen anma törenleriyle eş zamanlı olarak, dünyanın en büyük iklim buluşmalarından birine ev sahipliği yapan COP31 yerleşkesinde de Atatürk için 1 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

DÜNYA ATATÜRK'Ü ANDI

COP31'in Mavi ve Yeşil Bölge olarak ikiye ayrılan yerleşkesinde, dünyanın farklı ülkelerinden zirveye katılan yabancı gazeteciler ve medya mensupları, diplomatlar, siyasetçiler, akademisyenler, bilim insanları, uluslararası kuruluşların temsilcileri, bürokratlar, sivil toplum kuruluşlarının üyeleri, gönüllüler ve organizasyonda görevli personel de saygı duruşuna katıldı. Alanda Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü nedeniyle 1 dakikalık saygı duruşunda bulunulacağına dair Türkçe ve İngilizce duyuru yapıldı ve siren çalınacağı, farklı bir acil durum olmadığı uyarısında bulunuldu. Binlerce yabancı katılımcı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün anısına gerçekleştirilen saygı duruşuna eşlik etti.

BAYRAKLAR YARIYA İNDİRİLDİ

10 Kasım nedeniyle COP31 alanı girişindeki bayraklar yarıya indirilirken, COP31 Barış Yolu’nda Atatürk portresine katılımcılar karanfil bıraktı. Türkiye pavilyonunda ise ekranlara Türk bayrağı yansıtıldı. 09.05’i geçerken alandaki yerli ve yabancı tüm katılımcılar siren sesiyle birlikte 1 dakikalık saygı duruşuna katıldı.