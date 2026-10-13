COP31'e Geri Sayım: İklim krizi iş dünyasını nasıl etkileyecek?

NTV Muhabiri Sinan Kunter'in hazırlayıp sunduğu programda, "İklim değişikliğinin sizi işinizde nasıl etkilebileceğini düşündünüz mü?" sorusu üzerinden iklim krizinin çalışma hayatı ve ekonomi üzerindeki dönüştürücü gücüne dikkat çekildi.

Program kapsamında konuk olan Prof. Dr. Alp Erinç Yeldan ile gerçekleştirilen röportajda, küresel iklim krizinin ekonomik boyutları, iş dünyasının karşılaşacağı riskler ve atılması gereken adımlar değerlendiriliyor.

"COP31’e Geri Sayım " programı bugün 12.15'te NTV'de