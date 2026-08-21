Cumhurbaşkanı Erdoğan kadınlara seslendi

AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanlığ; "Kadın Buluşması" etkinliği düzenledi. Etkinliğe katılan AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Tuğba Işık Ercan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı.

AK Partili kadınlara seslenen Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir sonraki yerel seçimler için mesaj verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan , "Kararlı bir çalışmayla, inşallah Balıkesir yeniden sahiplerinin eline geçecek." dedi.