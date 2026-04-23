Cumhurbaşkanı Erdoğan Külliye'de çocuklarla bir araya geldi. Külliye'de duygusal anlar...
23.04.2026 16:29
Son Güncelleme: 23.04.2026 16:38
NTV - Haber Merkezi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde çocuklarla buluştu. Çocukların şiirlerini seslendirdiği anlarda Beştepe’de duygulu anlar yaşandı.
Kırklareli’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben okuduğu şiirle sosyal medyada kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşan küçük Gülsu, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde ağırlandı. Gerçekleşen kabulde, duygu dolu anlar yaşandı.