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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın torunu Fatıma Serra'dan "Yine Bir Gülnihal" yorumu

05.09.2026 18:00

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan

İHA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Türk sanat müziğinin klasik eserlerinden "Yine Bir Gülnihal" eserini seslendirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın torunu Fatima Serra Erdoğan, Hammâmîzâde İsmâil Dede Efendi’nin bestelediği "Yine Bir Gülnihal" adlı eseri yorumladı.

 

Fatima Serra Erdoğan’ın seslendirdiği eser ve sergilediği performans ilgi görerek beğeni topladı.