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Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nın 100'üncü yıl dönümü İstanbul'da kutlandı

01.07.2026 15:03

Son Güncelleme: 01.07.2026 15:04

DHA
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1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın 100’üncü yıl dönümü, İstanbul’da düzenlenen tören ve etkinliklerle kutlandı. Beşiktaş Barbaros Hayrettin Paşa Anıtı önünde gerçekleştirilen törene Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Valisi Davut Gül, Kuzey Deniz Saha Komutanı Tümamiral Aziz Bakıoğlu, Deniz Ticaret Odası Başkanı Tamer Kıran ile çok sayıda İstanbullu katıldı.