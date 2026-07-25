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Dondurmacıda silahlı saldırı. Bir kişi hayatını kaybetti

25.07.2026 21:54

İHA
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde dondurmacıda çalışan Yusuf Erdem silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Ortaya çıkan görüntülerde saldırganın Erdem’in cep telefonunda görüştüğü kişiye el salladığı, ardından kurşun yağdırdığı görülüyor.