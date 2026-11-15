Drift yapan 4 kişi gözaltına alındı: 492 bin TL ceza

Edinilen bilgilere göre, Keçiören İlçe Emniyet Müdürlüğü farklı tarihlerde araçlarıyla drift yaptığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. Ekipler, gelen drift ihbarları üzerine harekete geçti. Trafikte tehlikeli hareketler sergileyen 3 aracın ve yolda motorunun önünü kaldıran, motosiklet lastiğinden dumanlar çıkarttığı anları sosyal medyada paylaşan bir motosiklet sürücüsünün plakaları tespit edildi. Polis ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli, ikametlerinde yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere toplamda 492 bin lira para cezası kesildi, araçları ise otoparka çekildi.