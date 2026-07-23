Elazığ'da ilginç olay: Kadına şiddet sanıldı gerçek başka çıktı

Elazığ 'ın Sanayi Mahallesi'nde geçtiğimiz gece geç saatlerde kadına şiddet olayını andıran ancak gerçeğin çok farklı olduğu ilginç anlar yaşandı. Caddede yürüyen bir gruptaki bir kadın ile bir erkeğin karşılıklı hamleleri ilk bakışta kavga izlenimi verse de olayın boks antrenmanı olduğu anlaşıldı. Görüntülerde, kadının ve erkeğin ringdeymişçesine boks yaptığı, gruptaki diğer iki kişinin ise o anları izlediği görüldü. Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıyan olay, sokakta yaşayan bir vatandaşın duruma tepki göstererek seslenmesiyle son buldu.

Öte yandan, sesi duyan gruptakiler panikleyerek farklı yönlere doğru kaçıştığı anlar yer alıyor.