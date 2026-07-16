Emekli öğretmen hobisini dev süs bitkisi üretimine dönüştürdü

Gurbetçiler peyzaj kültürünü yaygınlaştırdı

Ürettikleri bitkilerin belediyelerin park ve bahçe düzenlemelerinde, müteahhitlerin peyzaj uygulamalarında ve bireysel bahçe düzenlemelerinde kullanıldığını kaydeden Özkaya, özellikle yurt dışında yaşayan gurbetçilerin memleketlerine dönüşleriyle birlikte peyzaj kültürünün bölgede yaygınlaşmaya başladığını söyledi.

Gurbetçilerin Avrupa'da gördükleri bahçe düzenleme anlayışını Giresun'a taşıdığını belirten Özkaya, "Yurt dışından gelen hemşehrilerimiz evlerinin bahçelerini düzenlemeye başlayınca komşuları ve akrabaları da bu kültüre ilgi göstermeye başladı. Böylece bölgede peyzaj bilinci her geçen gün gelişiyor" dedi.

Üretimle beraber istihdama da katkı sağlıyor

Üretimin yalnızca kendi işletmelerine değil istihdama da katkı sunduğunu dile getiren Özkaya, "Büyük peyzaj projelerinde dönemsel olarak 50 ila 60 kişiye kadar istihdam sağlanabiliyor. Sera tesisimizde 7/24 ilgilenmek gerekiyor. Bitkilerin hepsi çocuk gibi bakım ve ilgi bekliyor. Bunun yanı sıra dönem dönem peyzaj işleri aldığımızda 50-60 kişiye varan personele ihtiyacımız oluyor. Bölgede üretimin yaygınlaştırılması gerekir. Alım garantili üretim modeliyle her ilçede süs bitkisi seraları kurulması hem kırsal kalkınmaya hem de istihdama katkı sağlayacaktır" şeklinde konuştu.