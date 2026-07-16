Eminönü'nde tramvayda gergin anlar: Bağırıp sırt çantası fırlattı

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Fatih Eminönü-Alibeyköy Tramvay Hattı’nda çalışan tramvayın Eminönü durağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alibeyköy yönüne gitmek üzere durağa gelen tramvayda bir kadın çocuklarını koltuklara oturttuktan sonra ayakta beklemeye başladı. Bu sırada bazı yolcuların çocukların koltuktan kaldırılması ve kendilerinin oturmasını istemesi üzerine taraflar arasında tartışma çıktı.

KAVGAYI ÇOCUKLAR DA İZLEDİ; 'KİMSEYE GERİZEKALI DİYEMEZSİN'

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü. Kavga eden taraflar birbirine hakaret ederken, yaşanan arbede sırasında kadınlardan biri tartıştığı kişiye sırt çantası fırlattı. Bu sırada birbirine giren taraflar çığlık ve yumruk atarak kavgaya devam etti. Çocukların da kavgayı izlediği görülürken, yolculardan bazıları kavga eden kadınları sakinleştirmeye çalışarak 'Sakin ol abla' diye bağırdı. Taraflardan biri ise kavga sırasında "Bağırmak ayrı birşey kimseye gerizekalı diyemezsin" sözleriyle diğer kadına vurdu. Tramvay hareket etmeden araya giren bazı yolcular tarafları ayırdı.

YOLCULAR TRAMVAYDAN İNDİRDİ

Kavganın büyümesini önlemek isteyen yolcular taraflardan birini tramvaydan indirirken, tartışma sona erdi. Yaşananlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntülerde taraflar arasındaki tartışma anları, tartışmanın kavgaya dönüşmesi, çocukların kavgayı izlemesi, yolcuların araya girerek kavga eden taraflardan birini tramvaydan indirdiği anlar görülüyor.